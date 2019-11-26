Zlatan'dan Hammarby paylaşımı! Yoksa...
Los Angeles Galaxy macerası sona eren Zlatan Ibrahimovic, ülkesinin takımlardan Hammarby ile ilgili yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Spor Arena Dış Haberler | MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, yine kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı.
38 yaşındaki İsveçli yıldız, ülkesinin takımlarından Hammarby formalı bir paylaşım yaptı. Hammarby formasının sırtında Ibrahimovic yazılı olması akıllara transferi getirdi.
Ancak deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde de İspanya'ya gideceği yönünde bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım transfer gelişmesi olarak yorumlanmıştı.
Daha sonra ise bu paylaşımın bir sponsorluk projesinin parçası olduğu ortaya çıkmıştı.
Zlatan Ibrahimovic'in söz konusu Hammarby paylaşımının bir transfer duyurusu mu yoksa sponsorluk anonsu mu olduğu henüz netlik kazanmadı.
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