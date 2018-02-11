Vural'dan itiraf! "Hiç kolay olmayacak ama..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriVural'dan itiraf! "Hiç kolay olmayacak ama..."
Futbol Vural'dan itiraf! "Hiç kolay olmayacak ama..."
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: M.Başakşehir'de büyük şok! Maç öncesi...

Futbol
11.02.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Vural'dan itiraf! "Hiç kolay olmayacak ama..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Akın Çorap Giresunspor’un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bizler de iyi bir başlangıç yapalım istedik. Belli ki hiç kolay olmayacak bir hedefe sahibiz" dedi.

Sahasında İstanbulspor’a yenilmesinin ardından istifa eden teknik direktör Metin Diyadin’in yerine tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural’ı getiren Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz Vural, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Vural, “Tabii ki kazanmak zorunda olan iki takım. Biri evinde muhteşem seyircisi önünde oynaya bir takım... Bizler de 3 puanı alsak rakiplerimiz kaybetmiş, 3 haftalık kötü gidişatı durdurmuş olurduk. Bir değişim oldu. Metin kardeşime geçmiş olsun, bıraktığı yerden devam edeceğiz. Sonuç olarak istedik ki bizler de iyi bir başlangıç yapalım. Dolayısıyla hedefi olan bir takım, onu özlemine kavuşturalım. Belli ki hiç kolay olmayacak bir hedefe sahibiz. İyi başladık, iyi oynuyoruz ama golü yedik. Çevirmek adına bir sürü uğraş verdik. 4-5 tane ciddi pozisyonumuz var ama bunları gole çeviremedik maalesef. Çevirmek adına uğraştık ama maalesef bütün uğraşlarımız sonuç vermedi 3-1 kaybettik. Eskişehirspor’u kutluyorum çok ciddi bir rakibinden 3 puan aldılar; çıkmaya aday takımlardan birinden. Seyircisini kutlarım, puanın alınmasında ciddi katkıları var” dedi.

MHK'YA SESLENDİ
Merkez Hakem Kurulu'na seslenen tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, “Bizim takımı elimize almamız gerekiyor. Kendi görüşümüzle oyuncuları yeterliliklerine bağlı olarak onlara iş yaptırmamız gerekiyor. Bu bir süreç tabii ki. Ama gönül isterdi ki başlangıçta iyi başlayalım. Bu başlangıçla da iş devam etsin. Zor bir başlangıç olacak bizim için. Ben burada çok hoşuma giden bir gelişme gördüm. Benim futbolcumun oğlu geldi maçımı yönetti. Çok mutlu oldum bundan. Bugüne kadar gördüğüm de en kusursuz maçlardan birini yönetti. Bu baskıya rağmen, kutluyorum kendisini. Merkez Hakem Kurulu'na duyurulur. Bakın aslan gibi gençler geliyor. Gökken, Oğuz ve Mert kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yönettiler. Kaybetmemize rağmen helal olsun çocuklara" ifadelerini kullandı.

Giresunspor taraftarına seslenen Yılmaz Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugünü böyle tamamlamış olduk. Benim taraftarımızdan bir ricam var. Tabii ki burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi onların bize olan isteğiydi. Kusura bakmasınlar biraz kötü bir giriş oldu. Ama haftaya Denizli maçı var cumartesi günü. Ben stat kaç kişi alıyorsa onları bekliyorum. Ne olur gelsinler. Hep birlikte biliyorsunuz takımın 41 yıllık bir geçmişi var. Olmak istenen ve Mustafa bey yönetiminde ciddi bir uğraş var. Çıkalım diye her sene kıl payı kaçırılan bir yukarı çıkma durumu var. Dolayısıyla bu sene hep beraber Giresun halkı, yöneticisi, oyuncusu ile beraber bunun farkındayız. Bunu çevirebileceğimizi düşünüyoruz. İyi oynayan bir takım ama önemli pozisyonları her maçta olduğu gibi net bir şekilde gole çeviremediler. Bu futbol, hataya gelmiyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Robinho ve Eto'o şov! Müthiş goller...

Flaş iddia: Cenk'in hocası değişiyor!

Akhisarspor şeytanın bacağını kırdı!

Trabzon'da dev isyan! Çalımbay'a kapıyı gösterdiler...