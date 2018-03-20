Volkan'dan flaş sözler! 'Açı çektiriyorlar...'
Derbinin kahramanı Volkan Demirel, kendileri aleyhine yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi.
Tecrübeli file bekçisi, “Hakemler bize çok acı çektiriyor. Galatasaray maçında inanılmaz olaylar gerçekleşti. Bir anlamda koca bir sezonun emekleri bir maçta uçtu gitti. Bu durum karşısında büyük öfke duydum ancak takımıma zarar gelmemesi için bunu dışa vurmadım. Biz, hakemlere rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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