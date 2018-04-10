Volkan Demirel bakın ne yapacak! İlk maçta...
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, 2009-10 sezonunda ligde peş peşe 9 maçta kalesini gole kapatmıştı. Bu seri, tecrübeli file bekçisinin rekoru oldu. Kaptan şimdi kendi rekorunu egale etmenin peşinde.
Volkan, görev yaptığı Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarını gol yemeden tamamladı.
Başarılı kaleci eğer kalan 6 maçın 4’ünde kalesini kapatırsa, rekorunu egale edecek. 5’inde gol yememesi halinde ise kendi rekorunu kırmış olacak.
BÖYLE DEVAM ET
Aykut Kocaman, son haftaların formda ismi Volkan Demirel’i Osmanlı maçı sonrası özel olarak tebrik etti.
Kocaman, “Girdiğimiz bu periyotta sana büyük iş düşüyor. Şimdiye kadar bunun altından başarıyla kalktın. Kaptanlığın hakkını veriyorsun. Böyle devam etmeni bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Volkan da şampiyonluk için elinden geleni yapacağını söyledi. (Fanatik)
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