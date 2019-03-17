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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Vodafone Park'ta istifa sesleri! Arbede çıktı...

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Vodafone Park'ta istifa sesleri! Arbede çıktı...

Maç öncesi Şenol Güneş ıslıklandı, eski yardımcısı Tamer Tuna alkışlandı. Bir grup Karius’u ıslıkladı, diğer grup alkışladı. Maç sonunda hem Güneş hem Orman istifaya çağrıldı, diğer tribünler de protestoculara tepki koyunca, statta arbede çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar için Vodafone Park’ta karmaşık duyguların yaşandığı bir akşam yaşandı. Siyah-Beyazlı taraftarların bir bölümü, milli takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş’e tepkili. Tecrübeli hocanın ismi anons edildiğinde, statta ıslık sesleri yükseldi. Daha önce Güneş’in yardımcılığını yapan, Göztepe’nin teknik patronu Tamer Tuna ise tribünler tarafından alkışlandı.

Karius’un kafası karıştı

Hafta içinde transfer taksitlerini alamadığı için FIFA’ya başvurduğu ortaya çıkan kaleci Karius da, Beşiktaş’ın ıslıklanan isimleri arasındaydı. Ancak bir grup tarafından protesto edilen Alman file bekçisi, bir diğer grup tarafından da alkışlarla desteklendi.

Galibiyet bile yetmedi

Takımın şampiyonluk yarışından erken kopması, Şenol hocanın milli takımla anlaşması ve teknik direktör konusundaki belirsizlik, ödenmeyen paralar, yönetimin sessizliği derken, Vodafone Park’ın eski coşkusundan uzak olması dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki, 1-0’lık galibiyet bile stattaki ölü toprağını atamadı.

Vodafone Parkta istifa sesleri Arbede çıktı...

Sadece Vida’ya destek

Maç sonunda futbolcular sahanın ortasına gidip birkaç dakika tribünleri selamlarken, taraftarlardan beklenen destek gelmedi. Siyah-Beyazlılar sadece Vida lehine bağırarak, futbolculara olan tepkilerini net şekilde gösterdiler.

Finalde istifa sesleri

Taraftarlar tribünü terk etmeden önce de hem Şenol Güneş’i hem de Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti. Yine bir diğer grup, istifa çağrısını yapanlara tepki gösterince statta kısa süreli bir arbede yaşandı.

Şenol Güneş maçın ardından bu açıklamayı yaptı...

"Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta iyi oynamadıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildiklerini söyledi. Güneş, "Herhangi olumsuzluk yok. Gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" dedi.
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Vodafone Park'ta dikkat çeken isim! Yeni hoca?..
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