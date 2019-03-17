Vodafone Park'ta dikkat çeken isim! Yeni hoca?..

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de sezon sonunda Şenol Güneş'in Beşiktaş ile yolları ayrılacak. Siyah-beyazlıların emektar isimleri de Vodafone Park'a giderek vitrin yapıyor..
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Dünkü Beşiktaş - Göztepe maçından objektiflere takılan detaylar şu şekilde...
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BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Göztepe ağlarını da boş geçmedi. Beşiktaş formasıyla 8. maçına çıkan yıldız futbolcu 6. golüne imza atarken, 1 de asist yaptı. Beşiktaş’ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Devre arasında Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, siyah-beyazlıların ikinci yarıda topladığı puanlarda başrol oynadı. Beşiktaş formasıyla ligin ikinci yarısında 8. maçına çıkan Burak, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistslik performans sergiledi.
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Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında fileleri 2’şer kez havalandıran Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da Adem Ljajic’in golünün asistini yapmış ve ardından da serbest vuruştan takımının ikinci golünü kaydetmişti. Göztepe önünde de ikinci yarının hemen başında sahneye çıkan Burak Yılmaz, Quaresma’nın ortasında iyi yükselerek kafa vuruşuyla takımını öne geçiren isim oldu. Beşiktaş formasıyla ikinci yarıda 8. maçına çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Burak Yılmaz bu gollerin tamamını Vodafone Park’ta oynanan son 4 maçta kaydetti.
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JOKER LJAJIC
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi. Maça sol açıkta başlayan Ljajic, daha sonra orta sahaya geçti. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi. Mücadeleye sol kanatta başlayan yıldız oyuncu, 7. dakikada Adriano’nun sakatlanmasının ardından oyuna Necip dahil olana kadar sol bekte forma giydi.
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Adem’in sol bekte forma giydiği 5 dakikalık periyotta Ricardo Quaresma sağ açıktan sol açığa geçerken, Necip’in oyuna girmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, Adem Ljajic’i sol açığa çekti. İkinci yarının başında Necip’i kenara alan Şenol Güneş, oyuna Lens’i dahil ederken kanatları da Lens-Quaresma ikilisine teslim etti. İlk yarıyı sağ açıkta tamamlayan Adem Ljajic, oyuna Jeremain Lens’in dahil olması sonrasında orta sahaya geçerek Atiba’yla yan yana oynadı.
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ADRIANO ŞOKU
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano'nun yerine sol bek olarak forma giydi. Necip Uysal'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti.
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6. KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi 1-0’lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe karşısında Burak Yılmaz’ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ligde 6. kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde ilk kez 7. haftada gol yemeden galip gelen siyah-beyazlılar, bu maçta Kayserispor’u 2-0’lık sonuçla geçmişti. Kayserispor maçının ardından oynanan 6 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, 14. haftadaki Galatasaray maçını 1-0 kazanarak kalesinde gol görmemişti. 15. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Beşiktaş ligin ilk yarısında yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşirken, yenik teknik direktör için genel olarak siyah-beyazlıların emektar isimleri ön plana çıkıyor.
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Bu isimler arasında Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay gibi isimler zikrediliyor.
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Son dönemlerde bu isimler Vodafone Park'ta sık sık tribünde gözüküyor ve vitrin yaparak "ben buradayım" diyorlar.
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Beşiktaş - Konyaspor maçında Erzurumspor'dan ayrılan Mehmet Özdilek tribündeki yerini almıştı. BB Erzurumspor'dan ayrılan ve şu anda boşta olan teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park'a yer almıştı. Göztepe maçında ise koltukta başka bir isim vardı.
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Siyah-beyazlıların efsane ismi Rıza Çalımbay, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden seyretti. Görev verilmesi durumunda Beşiktaş teknik direktörlüğünü yapmak istediğini katıldığı programlarda da sık sık dile getiren Çalımbay'a ilgi vardı...
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1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'le ilgili konuşan Orman "Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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Yeni teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalar da yapan Orman "Geçmişinde Beşiktaş bulunan da olabilir geleceğinde Beşiktaş olan da. Yerli de olabilir yabancı da biz kavun-karpuz seçer gibi değil; Beşiktaş'ı taşıyıp taşıyamayacağına bakıyoruz" dedi.
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"Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" dedi.