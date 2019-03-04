Vida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...
GeriFutbol Vida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
04.03.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Vida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...

Devre arasında İtalyan devi Roma'nın yaptığı teklife rağmen Beşiktaş'ta kalmaya karar veren Domagoj Vida ile ilgili olarak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sözü edilen meblağ ise 10-12 milyon euro.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, devre arasında Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu.

Oyuncunun menajeri Uğur Avadan da yaptığı açıklamada İtalyan devinin teklifini doğrulamış ancak Hırvat stoperin Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söylemişti.

İtalyan basını ise Kara Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası daha ortaya attı.

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato News adlı internet sitesi, savunma hattında büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Roma'da sportif direktör Monchi'nin Vida'yı gelecek yaz takımda görmek istediğini yazdı.

Haberde Juan Jesus ve Federico Fazio ile yollarını ayıracağı öne sürülen Roma'nın bu iki isim yerine belirlediği alternatiflerin Matheus Guedes, Armando Izzo ve Vida olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'la 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Vida için konuşulan bonservis bedelinin ise 10-12 milyon euro olduğu yazıldı.

Shinji Kagawa geri dönüyor
Shinji Kagawa geri dönüyor

Vida Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda final oynamıştı... (VİDEO)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İnanılmaz! Fenerbahçe 9'da 9 yaptı...

Trabzonspor'da kaleciydi, onu şimdi dünya tanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! İşte maç programı...

Cengiz Ünder nazara geldi