Vida, Roma'ya gidiyor! 12 milyon Euro...
Devre arasında İtalyan devi Roma'nın yaptığı teklife rağmen Beşiktaş'ta kalmaya karar veren Domagoj Vida ile ilgili olarak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sözü edilen meblağ ise 10-12 milyon euro.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, devre arasında Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu.
Oyuncunun menajeri Uğur Avadan da yaptığı açıklamada İtalyan devinin teklifini doğrulamış ancak Hırvat stoperin Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söylemişti.
İtalyan basını ise Kara Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası daha ortaya attı.
Ülkede yayım yapan Calcio Mercato News adlı internet sitesi, savunma hattında büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Roma'da sportif direktör Monchi'nin Vida'yı gelecek yaz takımda görmek istediğini yazdı.
Haberde Juan Jesus ve Federico Fazio ile yollarını ayıracağı öne sürülen Roma'nın bu iki isim yerine belirlediği alternatiflerin Matheus Guedes, Armando Izzo ve Vida olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'la 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Vida için konuşulan bonservis bedelinin ise 10-12 milyon euro olduğu yazıldı.
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