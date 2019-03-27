Venezuela - Katalonya görülmemiş forma skandalı
Venezuela ile Katalonya arasında oynanan özel maçta daha önce görülmemiş bir forma skandalı yaşandı.
Venezuela Milli Takımı'nın forma tedarikçisi olan firma, karşılaşmaya forma yetiştiremedi. Venezuela'nın maça hangi formayla çıkacağı merak konusuyken, forma tedarikçisi firma olaya görülmemiş bir çare üretince büyük bir skandal yaşanmasına neden oldu.
Venezuela'nın forma tedarikçisi firma forma problemini spor malzemeleri satan bir dükkandan forma yaptırmakla çözmeye çalıştı. Forma yerine 10 Euro’ya satılan yürüş tişörtlerinden satın alınarak üzerine Venezuela'nın amblemi ve futbolcuların numaraları basıldı.
Venezuela Katalonya karşısında bu formalarla sahaya çıkmak zorunda kaldı.
Venezuela'nın orta saha oyuncusu Tomas Ricon ise bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.
Ricon yaptığı paylaşımda tedarikçi firmanın kendilerine son dakikada hazırladığı formayı paylaşarak “Sizden milli futbolcularımıza ve formamıza saygı bekliyoruz. Bu yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.
Venezuela'nın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları da firmaya büyük tepki gösterdi.
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