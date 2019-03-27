Barcelona'dan Rashford açıklaması: 'Cindy Crawford'a çıkma teklif etmek gibi'
Adı transferde Barcelona ile anılan Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için Katalan kulübünden ilginç bir açıklama geldi.
Adını vermeyen Barcelona Kulübü yetkilisi ESPN'e yaptığı açıklamada, Marcus Rashford'u transfer etme ihtimalleriyle ilgili olarak, ''Rashford ile ilgilenmek, Cindy Crawford ya da bir süpermodel ile çıkmak istemek gibi'' dedi.
Barcelona yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sözleşmesi bulunan bir futbolcuyu gündemimize almak istemiyoruz. Rashford çok iyi bir oyuncu. Şu anda sözleşme yenileme görüşmeleri durmuş gibi görünebilir ancak Manchester United'ın onu ikna etmek isteyeceğine eminim" ifadelerini kullandı.
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