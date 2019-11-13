Vedat Muriqi'nin tedavisine başlandı
Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlırlarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlırlarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçında ayak bileğinde grade 2 burkulma olan Vedat Muriç'in ise tedavisine tesislerde başlandı.
Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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