Vedat Muriqi ile Eljif Elmas'ın yolları kesişti! Euro 2020 yolunda...
A Milli Takımımız'ın eleme grubunda ikinci olarak direkt Euro 2020 vizesi alması sonrası gözler diğer eleme gruplarına ve Uluslar Ligi play-off maçlarından sonra gelecek ekiplere çevrildi. Muriqi ve Elmas'ın yolları kesişti...
Spor Arena Detay Haber
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın ardından ikinci sırayı aldık ve turnuvaya gitmeye hak kazandık. Puan sıralamasında da ilk 12 takım dışında kalınca "üçüncü torba" üzerinden kuraya girmemiz kesinleşti.
Herkesin gözü gruplardan hangi takımların çıkacağına odaklanmışken, kendi gruplarında ilk 2 şansı kalmayan ama Uluslar Ligi play-off maçları üzerinden gelme ihtimali bulunan Kosova ile Kuzey Makedonya'nın birbiriyle eşleşmesi akıllara Vedat Muriqi ile Eljif Elmas'ı getirdi.
Fenerbahçe'den rekor bedelle Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın milli takımı Kuzey Makedonya, Uluslar D Ligi 4. Grup'ta ilk sırayı almıştı.
Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geçen ve sarı-lacivertli takımın en büyük gol silahı olan Vedat Muriqi'nin milli takımı Kosova da Uluslar D Ligi 3. Grup'ta zirvedeydi.
Kuzey Makedonya ile Kosova, Euro 2020 eleme gruplarında ilk iki sırada yer alamadı ve Uluslar Ligi play-off maçları üzerinden turnuvaya gelme hakkı kazanmaya çalışacak ve bu iki milli takımın kazananı, "Gürcistan-Belarus" eşleşmesinin galibiyle Euro 2020'ye gitmek için karşılaşacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle