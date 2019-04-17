Vedat Muriqi için ilk resmi teklif!
Beşiktaş Yönetimi Kosovalı golcü için Karadeniz kulübüne teklifte bulunacak.
Beşiktaş Vedat Muriqi'nin transferi için yakında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bir süredir 24 yaşındaki Kosovalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah- Beyazlı yönetim yakın bir zamanda Karadeniz kulübünün kapısını çalacak. Bu oyuncu için bir miktar parayla birlikte Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in teklif edileceği öğrenildi.
Vedat Muriqi'nin de Beşiktaş'ı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.
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