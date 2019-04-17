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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
17.04.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Medel’e 4 teklif

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Medel’e 4 teklif

Alman ve İtalyan kulüpleri Şilili futbolcuyu yakından takip ediyor.

Medel’in menajeri Felicevich’in, “Beşiktaş ‘Takım bulun’ derse, sorun olmaz. Almanya ve İtalya’dan bir kulüple anlaşabiliriz” dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ yönetiminin yeni sezonda daha genç ve düşük maliyetli bir kadro kurma kararı alması sonrası gözler, takımdaki yaşlı ve pahalı oyunculara çevrildi. Sezon sonu bu kriterlere uyan çok sayıda futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Hakan Keleşten Beşiktaşa gözdağı
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MENAJER iDDiALI

32 yaşındaki Gary Medel de bu isimler arasında yer alırken, Şilili futbolcunun menajeri Fernando Felicevich, “Takım bulun” denmesi durumunda, bunun kendileri için problem olmayacağını söyledi. Medel’in Avrupa’da iyi bir piyasası olduğunu ifade eden Felicevich, Almanya ve İtalya’dan 4 kulüpten teklif aldıklarını belirterek, “İki hafta sonra Beşiktaş yöneticileriyle görüşeceğiz. Ayrılma gibi bir düşünceleri olursa Almanya ve İtalya’dan gelen tekliflerden birini değerlendiririz” dedi.

73 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş, 2017’de 2.5 milyon Euro’ya Inter’den transfer ettiği Gary Medel’e yılda 2.3 milyon Euro ödüyor. Şilili oyuncu siyah beyazlı takımda 73 maç oynarken, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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Medel’e 4 teklif

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