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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi gelmeyince Mitroglou’na 2. şans doğdu

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Vedat Muriqi gelmeyince Mitroglou’na 2. şans doğdu

Kondisyoner Bartalı, Yunan golcüyü özel olarak çalıştıracak.

G.Saray’da Vedat Muriqi transferi gerçekleşmeyince, sezon sonunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Kostas Mitroglou’na ikinci bir şans doğdu. Kampta göze girebilirse, 1 yıl daha takımda kalacak.

ÇAYKUR Rizesporlu Vedat Muriqi’nin F.Bahçe’ye gitmesi Kostas Mitroglou’na 2. bir şans yarattı. Sezon sonunda gönderilmesine kesin gözle bakılan Mitroglou’nun takımda kalma olasılığı güçlendi. Hazırlık çalışmalarına zamanında gelen ve çok istekli olan golcü için nihai karar Avusturya kampında verilecek. Fiziken güçlenmiş bir Mitroglou’nun iyi işlere imza atabileceği görüşü Florya’da ağırlık kazandı. Bu nedenle de İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin, Mitroglou’na özel bir çalışma programı uygulayarak yüklemelerde bulunacağı belirtildi.

TERİM TAKİPTE OLACAK

Fatih Terim de 1 haftalık Avusturya kampına golcünün performansı yakından izleyecek. Mitroglou, sınıfı geçerse 1 yıl daha Galatasaray’da kiralık olarak kalmaya devam edecek. Aksi halde ise Galatasaray yaz transfer döneminde 1 değil, 2 golcü birden transfer etmek için çalışacak.

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Vedat Muriqi gelmeyince Mitroglou’na 2. şans doğdu

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