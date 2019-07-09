Vedat Muriqi gelmeyince Mitroglou’na 2. şans doğdu
Kondisyoner Bartalı, Yunan golcüyü özel olarak çalıştıracak.
G.Saray’da Vedat Muriqi transferi gerçekleşmeyince, sezon sonunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Kostas Mitroglou’na ikinci bir şans doğdu. Kampta göze girebilirse, 1 yıl daha takımda kalacak.
ÇAYKUR Rizesporlu Vedat Muriqi’nin F.Bahçe’ye gitmesi Kostas Mitroglou’na 2. bir şans yarattı. Sezon sonunda gönderilmesine kesin gözle bakılan Mitroglou’nun takımda kalma olasılığı güçlendi. Hazırlık çalışmalarına zamanında gelen ve çok istekli olan golcü için nihai karar Avusturya kampında verilecek. Fiziken güçlenmiş bir Mitroglou’nun iyi işlere imza atabileceği görüşü Florya’da ağırlık kazandı. Bu nedenle de İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin, Mitroglou’na özel bir çalışma programı uygulayarak yüklemelerde bulunacağı belirtildi.
TERİM TAKİPTE OLACAK
Fatih Terim de 1 haftalık Avusturya kampına golcünün performansı yakından izleyecek. Mitroglou, sınıfı geçerse 1 yıl daha Galatasaray’da kiralık olarak kalmaya devam edecek. Aksi halde ise Galatasaray yaz transfer döneminde 1 değil, 2 golcü birden transfer etmek için çalışacak.
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