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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Vedat Muriç 6 saatte 1 serumla Galatasaray maçında sahaya

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Vedat Muriç 6 saatte 1 serumla Galatasaray maçında sahaya

Çaykur Rizespor’da ağır gribal enfeksiyon geçiren ve hafta başından bu yana idmanlara çıkamayan Vedat 6 saatte bir serum aldı, toparladı. Fransa’dan dönen Aatif’ın da durumu iyi. İki yıldızın da Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında topladığı 28 puanla 5.’lik koltuğuna gözünü diken ve bu doğrultuda en kritik sınavını Galatasaray karşısında verecek olan Çaykur Rizespor’da zorlu maçın hazırlıkları moralli devam ediyor.

Bunun en önemli nedeni ise eksiklerden gelen olumlu haberler... Geçen hafta Ankaragücü deplasmanına götürülmeyen ve tedavi için Fransa’ya giden Aatif’ın döndüğü ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu ve zorlu randevuda görev alabileceği ifade edildi.

Tek eksik Nakoulma

Rize’de asıl müjde ise takımın bu sezon gol yükünü çeken Vedat Muriç’ten geldi. Geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta başından bu yana çalışmalara katılamayan başarılı forvet iki gün boyunca 6 saatte bir serum tedavisi gördü.

Durumu toparlayan Vedat’ın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Böylece Karadeniz ekibinde Avrupa yolundaki kritik sınav öncesi sakatlığı bulunan Nakoulma dışında herhangi bir eksik kalmadı. 

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Vedat Muriç 6 saatte 1 serumla Galatasaray maçında sahaya

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