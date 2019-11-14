Ve Simon Kjaer konuştu! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Simon Kjaer, forma şansı bulamadığı için Atalanta'da mutsuz olduğunu söyledi.
İtalyan ve İspanyol basınında adı Fenerbahçe ile yazılan Simon Kjaer'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Danimarka basınına konuşan Kjaer, Atalanta'da mutsuz olduğunu söyledi.
Süre alamamaktan şikayet eden deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:
“Son 3 maçta hiç oynayamadım. Buna rağmen vücudumu iyi hissediyorum ve olumlu düşünüyorum. Endişeleneceğim bir şey yok. Hazırım ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolda elbette garanti forma olmaz ama antrenörüm oynama isteğimi biliyor. Atalanta’nın sisteminde ne yazık ki bu şansı fazla bulamıyorum."
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