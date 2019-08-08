VAR bozuk çıkınca sahadan çekilmişlerdi! İşte karar...
Afrika Şampiyonlar Ligi final yaklaşık 2 ay önce oynansa da şampiyon yeni belli oldu.
Efkan Bucak / Spor Arena
İki ayak üzerinden oynanan finalin Fas’taki ilk ayağı 1-1 bitmiş, 31 Mayıs’ta Tunus’ta oynanan rövanş 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sürerken 58. dakikada Wydad’ın skoru 1-1 yapan golü hakem tarafından geçerli sayılmayınca ortalık karışmıştı.
VAR bozuk olduğu için hakem pozisyonun tekrarını izleyemeyeceğini beyan edince Wydad takımı sahadan çekilmişti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) maçın tekrarına karar verse de Esperance’ın başvurduğu CAS, CAF Yönetim Kurulu’nun tekrar kararı alamayacağına hükmetti. Dosya CAF Disiplin Kurulu’na giderken, kurul da Esperance’ı hükmen galip saydı.
Bunun üzerine Tunus ekibi iki ayı aşkın hukuk mücadelesinden galip ayrıldı.
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