Fatih Terim'i çileden çıkaran iki Galatasaraylı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü ancak, Cimbom'da bazı isimlerin kötü oyunu Fatih Terim'i adeta çileden çıkarttı.
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TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.
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Galatasaray dün Ankara Eryaman Stadı'nda Akhisar ile oynadığı Süper Kupa mücadelesini kazanırken, geçen sezondan bu yana 3. kupasını havaya kaldırdı.
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Süper Lig takımları seviyesinde Türkiye'deki tüm kupaları müzesine götürmeyi başaran Cimbom, taraftarlarının yüzünü bir kez daha güldürdü.
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Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray'daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cimbom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.
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Süper Kupa finalinde takım olarak vasat bir futbol ortaya koymasına rağmen Akhisarspor'u 1-0'la geçip müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray'da bazı futbolcuların lakayt oyunları Fatih Terim'i sinirlendirdi.
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Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, özellikle defans hattında oynayan Luyindama ve Marcao'ya dikkat çekerken, başarılı teknik adamın iki öğrencisini alınan kupaya rağmen uyardığı belirtildi.
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Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Luyindama – Marcao tandemi zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergiledi.
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Brezilyalı stoper Marcao'nun 88. dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkarmasına yetti.
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Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson'a topu kaybederek takım arkadaşlarını zora sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözüktü.
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Alınan kupa sonrası Fatih Terim'in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.
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Basın toplantısında büyük sevinç!
Sarı-kırmızılı heyet maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça eğlenceli anlar yaşadı. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...