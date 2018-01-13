Van Persie'nin 1 golü 2.3 milyon TL

FENERBAHÇE’nin kadro dışı bırakıp ‘kendine kulüp bul’ dediği Robin van Persie, eski kulübü Feyenoord ile her konuda anlaştı. 1-2 gün içinde Hollanda ekibine imza atması beklenen 34 yaşındaki santrfor, Türkiye’ye gelmiş en yüksek maliyetli oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

Sarı lacivertli kulüp, 2015-16 sezonunda Manchester United’dan transfer ettiği Robin van Persie’nin bonservisi için 6.5 milyon Euro ödedi. Tecrübeli futbolcunun kendisine de yıllık 4.9 milyon Euro garanti para ve maç başı 20 bin Euro verildi.

BÜTÜN HOCALARIYLA SORUN YAŞADI

F.BAHÇE’de 2.5 sezon kalıp 91 maç oynayan Van Persie için kulübün kasasından çıkan para 20.3 milyon Euro’ya (92.77 milyon TL) ulaştı. Sarı lacivertli takımda 40 gol kaydeden Hollandalı futbolcunun attığı her golün maliyeti böylelikle 2.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Başkan Aziz Yıldırım’ın canlı yayında, “Sakatlığını bizden saklamış” dediği Van Persie, 2.5 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde sakatlık nedeniyle tam 44 maçta forma giyemedi.

İlk geldiği sezon fiziksel olarak hazır olmadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşayan Van Persie, daha sonra göreve Dick Advocaat ve Aykut Kocaman’ın ağır eleştirilerine hedef oldu.

‘FEYENOORD’UN ROL MODELİ OLACAK’

FEYENOORD Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan Van Persie’ye sahip çıkıp övgüler yağdırdı. “Robin, Dirk Kuyt’tan sonra ikinci rol modelimiz olacak” ifadesini kullanan Van Bronckhorst, şunları söyledi:

“Van Persie’yi yazın da transfer etmek istedik ama olmadı. Her takımda bir rol modeli vardır. Dirk Kuyt son iki senedir bizim rol modelimizdi. Eğer Kuyt ve Van Persie gibi futbolcular bir şey diyorsa, tamamen doğrudur. Robin van Persie, forvet ve 10 numara olarak oynayabilir. Harika yetenekleri var. Sadece saha içi değil, saha dışında da çok önemli bir karakter.”