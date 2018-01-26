Vagner Love, Eto'o'ya fark attı

Beşiktaş'ın santrfor arayışlarında Türkiye'den iki isim gündeme gelmişti. Samuel Eto'o ve Vagner Love... Taraftarlar iki oyuncudan hangisinin daha yararlı olacağını yartışırken, bu kritik soru hakkında sporseverler net yanıt verdi.

Spor Arena "Teknik direktör olsanız Vagner Love ile Samuel Eto'o arasından hangisini seçerdiniz" sorulu bir anket düzenledi. 6 bin 764 oyun kullanıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:

Okurların yüzde 65'i Vagner Love'ı tercih ederken, yüzde 35'lik kısım ise oyunu Kamerunlu golcüden yana kullandı.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcunun yanı sıra, Eto'o ile de Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyor.