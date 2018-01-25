Samuel Eto'o Galatasaray'a koşuyor

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Antalyaspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Samuel Eto'o'ya adım adım yaklaşıyor. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın alternatifleri arasında bulunan fakat siyah-beyazlıların Vagner Love'ı tercih etmesiyle eli güçlenen sarı-kırmızılılar, Kamerunlu golcü için bitirici hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Foto: İHA
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DROGBA ÖRNEĞİ
İlerlemiş yaşına rağmen golcülüğünden bir şey kaybetmediğini Süper Lig'de kanıtlayan 36 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılılar olumlu bakıyor. Didier Drogba'nın ilerlemiş yaşına rağmen Galatasaray'a verdiği olumlu katkıyı göz önüne alan Terim ve yönetim, onun takıma büyük katkı vereceğini düşünüyor. Lider özelliğiyle de Eto'o'nun takımın karakterine olumlu katkı yapacağına inanan yönetimin, mali şartlar uygun gelirse transferi bitirme niyetinde olduğu ifade ediliyor...
Foto: İHA
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LA LİGA'DAN TALİP VAR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle devre arası kampına katılamadığını aktaran Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Kamerunlu yıldız futbolcuyla yaptıkları görüşmelere ilişkin de şöyle konuştu:
"Eto'o, menajeri aracılığıyla bizimle sözleşmesini uzatmak istediğini ya da başka bir kulübe gitmek için izin vermemizi istedi. Menajerinin ifadesi ile Vasco da Gama, Celta Vigo'dan teklif varmış. Bize Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Eto'o'nun isteyeceği ücrete göre biz de kulüp olarak tavrımızı belirleme kararı aldık. Eto'o, Antalya'ya önceki gece geldi. Dün de antrenmana katıldı."
Arıcı, Eto'o'nun menajeriyle yaptıkları görüşmeye değinerek "Bize bir teklif sundular. İstenen ücret, bizim için oldukça yüksek. Biz de kendilerine bir öneride bulunduk, yanıt bekliyoruz. Eto'o'nun tercihi ilk olarak Antalya'da kalmak. Galatasaray'dan bir teklif gelmedi ama Eto'nun ne istediği önemli ve cazip bir teklif gelmesi durumunda tabii sıcak bakarız" ifadelerini kullandı.
Foto: İHA
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TERİM FORVET İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Samuel Eto'o'ya sıcak yaklaşsa da, kulüp çıkarlarına ters bir durumun yaşanması durumunda mevcut kadronun yeterli olduğunu belirtti. Sol bek konusunda ısrarcı olan ve forvet takviyesi isteyen Terim, mevcut kadro ile de şampiyonluk yarışını sonuna kadar götüreceğine inanıyor.
Foto: İHA
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AHMED MUSA RUSYA'YA DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı oyuncuyu kiralamayı düşündüğü belirtimişti. Bu sezon sadece 1 maçta as takımla sahaya çıkan Musa'nın transferine Fatih Terim'in de sıcak baktığı iddia ediliyordu. Ancak Oyuncunun menajeri, Ahmet Musa'nın CSKA Moskova'yla anlaştığını duyurdu. Menajer Tony Harris, 'Leicester'la görüşmeler sürüyor ve pozitif yönde ilerliyor. Ahmed, CSKA'ya kiralık olarak gidecek. Şansı yüksek görünüyor' diye konuştu. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr da Ahmed musa'nın Rusya'ya transfer olacağını doğruladı.