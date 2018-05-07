Ünder: "Her zaman daha fazlasını istiyorum"
Roma'nın Cagliari'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulundu.
Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Gelecek yıl da aynı şekilde devam etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sonuna kadar mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi için bir puan uzaklıktayız ama Juventus'u da yenmek istiyoruz" dedi.
"Bu sezon için kendine kaç yıldız verirdin?" sorusunu da cevaplayan Cengiz, "Bu bana düşmez. Kendime güveniyorum. Aksi halde zaten buraya gelmezdim ve Roma da beni almazdı. Her zaman daha fazlasını istiyorum" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
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