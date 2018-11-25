Ünal Karaman: "Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık"

Ünal Karaman maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Daha önce kaybettiğimiz müsabakalarda hak etmediğimiz mağlubiyetler var. Şimdiye kadar coşkulu oynamadığımızı kabul edebilirim. Kaybettiğimiz birçok müsabakada puan alabileceğimiz oyun vardı. Ülke gerçeğine baktığımızda sonuçlar ön planda tutuluyor. Arkadaşlarımız o duruşu, o coşkuyu gösterdiler. İyi mücadele verdiler. Trabzonspor'un bir kültürü var. İnşallah ülke futbolu çok iyi bir kaleci kazanacak. Yakın zamanda Uğurcan'ı göndereceğiz. İnşallah doğru planlama ile birlikte, altyapıdaki futbolcularımız pilot takımına gidişi ile 3 yıl içinde iskeleti bizim çocuklarımızdan olmak üzere bir planımız var.

"İYİ SONUÇ ALAMASAYDIK..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1’lik galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşma sonrasında yaptığı konuşmada, “Kazandığımız için mutluyum. Camiamıza hayırlı olsun. Ekranları başında bize dua eden, heyecanla bizi takip eden, tribünlerde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Oyuncu kardeşlerimin gösterdiği coşkudan bizim kültürümüze yakışan bir duruş göstermelerinden ötürü onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



Futbolun her zaman sonuçsal olarak değerlendirildiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Malatya maçında da biz iyi bir futbol ortaya koyduk. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek 3-0 belki biz öne geçecektik. Ama maç 5-0 bizim mağlubiyetimiz ile bitti. Bugünkü maçta berabere bitebilecek bir durumu vardı. Kalemize gelen topların tamamı neredeyse gol oldu. Böyle bir şanssızlığımız var. Malatya maçında biz ilk yarıda farkı yakalayacakken farklı yenilen biz olduk. İyi oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Yine aynı şekilde idmanımızı yaptık, aynı şekilde çalıştık. Malatya maçındaki gibi inandığımız doğruları yaptık. Coşkuyla güzel şeyler çıktı ortaya” ifadelerini kullandı.



“Biz istediğimiz sonucu alamasaydık, bu kadar genç çocukları niçin bu zor maçta sahaya sürdün denilebilirdi” diyen Karaman, “20’li yaşları aşmış oyuncuları genç demenin manası yok. Abdülkadir ve Yusuf zaten bizden önce Türk futboluna sunulmuş değerlerdi. Uğurcan ve Hüseyin bu maçta şanslarını çok iyi kullandılar. Onur da bu yaşlarda aynı sorumluluğu almıştı. Uğurcan da inşallah uzun yıllar milli takımımızın kalesini koruyacak, kulübümüze hizmet edecek. Görev verdik görevlerini yaptılar. Sizlerden ricam bu çocuklarımızı bu gençlerimizi farklı bir noktaya çekmeyelim. Doğrular onların doğrusu, eksikleri üzerine çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Fenerbahçe maçının taktiği ile ilgili sorulan bir soruya ise Ünal Karaman “Fenerbahçe forvet hattında iyi ve kaliteli futbolculara sahip. Frey olsun, Slimani olsun, bunlara bir de Ayew ve Valbuena’yı eklediğimizde bir bir forvet hatları var. Ama bu maçta onların bu artıları bizim artımıza dönüştü. En güçlü yerleri forvetleriydi. Bu forvetlerin arasına girdik, kanatlardan içeri girmeye çalıştık. Onazi’yi göbeğe yerleştirdik. Coşkuyla istediği doğruları yapmaya çalışan iki takımın bir mücadelesi oldu. Sadece sol bekimizin tek başına 5-6 gol atabileceği bir maçken az kalsın maçı berabere bitiriyorduk” diye konuştu.