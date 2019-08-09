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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.08.2019 - 01:08, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımız düşünmemiştik

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Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımız düşünmemiştik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında daha az hata yaptıklarını ve kendi oyun tarzlarını oynadıkça skorun geldiğini söyleyerek, "İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BU KADAR ZORLANACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK

Zor bir müsabaka oynadıklarını ve bunu beklemediklerini belirten Ünal Karaman, “Bizim için zor bir gündü. Daha önce de bunu ifade ettim, başlangıçlar her zaman zordur. Bizim takımımız için bu daha da zordu, çünkü arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sahada pas çalışması yapan arkadaşlarımız vardı. Tabii ki bunun zorluğunu biliyorduk ama geçen seneden kalan bizim bir oyun karakterimiz vardı. Takımımızın bu kadar zorlanacağını açık olmak gerekirse düşünmemiştik. Özellikle ilk yarıda bize yakışmayacak şekilde pas hataları yaptık. Bu pas hataları kalemize tehlike olarak döndü. İkinci yarı bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Yeni katılan arkadaşlarımızı kullanma şansımız oldu. Bu arkadaşlarımızın katıldıkları andan itibaren insani kaliteleri evet iyiydi ama bugün ikinci yarı oyuna farklı bir hava kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” diye konuştu.

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