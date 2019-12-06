Umut Nayir, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı!

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Umut Nayir, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Umut, ünlü menajerlik oyunu Football Manager'da takımı Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını gösteren bir paylaşım yaptı.Siyah beyazlı ekip, oyuna göre 85 puanla ligi şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 16 puan fark yaptı.

''APO HOCAM...''

Umut Nayir, Twitter'dan görseli paylaşırken ''Apo Hocam gözün arkada kalmasın'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcunun Football Manager kariyerinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş olurken ikinci Fenerbahçe, üçüncü ise Galatasaray oldu. Gol kralı ise attığı 32 golle 'gerçek hayatta' Umut Nayir yerine oynayan Burak Yılmaz oldu...

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