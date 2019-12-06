MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUmut Nayir, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı!
GeriFutbol Umut Nayir, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Umut Nayir, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın forveti Umut Nayir, Football Manager'da Beşiktaş'ı şampiyon yaptı, Abdullah Avcı'ya mesaj verdi.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Umut Nayir, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Umut, ünlü menajerlik oyunu Football Manager'da takımı Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını gösteren bir paylaşım yaptı.Siyah beyazlı ekip, oyuna göre 85 puanla ligi şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 16 puan fark yaptı.

Beşiktaş - 24 Erzincanspor: 3-0 | Maçın özeti ve golleri
Beşiktaş - 24 Erzincanspor: 3-0 | Maçın özeti ve golleri

''APO HOCAM...''

Umut Nayir, Twitter'dan görseli paylaşırken ''Apo Hocam gözün arkada kalmasın'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcunun Football Manager kariyerinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş olurken ikinci Fenerbahçe, üçüncü ise Galatasaray oldu. Gol kralı ise attığı 32 golle 'gerçek hayatta' Umut Nayir yerine oynayan Burak Yılmaz oldu...

Umut Nayir, Beşiktaşı şampiyon yaptı

Umut Nayir, Beşiktaşı şampiyon yaptı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle