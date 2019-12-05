Beşiktaş - 24 Erzincanspor: 3-0 | Maçın özeti ve golleri

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N’Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Güven Yalçın, Umut Nayir

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Süleyman Kasap - Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)

GOLLER: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Tyler Boyd, Roco, Caner Erkin (Beşiktaş) - Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor)

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti. İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny'yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Güven Yalçın'a forma verdi.



- 595 gün sonra kupa maçına çıktı



Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. 2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş

maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.



- Siyah-beyazlılardan kadın taraftarlara jest



Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.



- Taraftar ilgi göstermedi



Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti. Anagold 24Erzincanspor taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Öte yandan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım futbolcuları sahaya "Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol" pankartıyla çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Rebocho’nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor’da Abdurrahman Canlı’nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem’in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada Hüseyin Erol’un sol kanttan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ayhan Gürbüz’ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

25. dakikada Güven’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny’nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman’dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd’un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Rebocho’nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Süleyman’da kaldı.

45+3. dakikada Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 50’nci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgiye inen Güven’in içeri çevirdiği topta Muhayer bekletmeden vurdu. Kaleci Süleyman topu kornere tokatladı.

51’inci dakikada Erzincanspor hızlı çıktı. Kullanılan kornerin ardından hızlı gelişen konuk ekip atağında Muhammed Kerem, şık bir çalımla Elneny’den sıyrıldıktan sonra ceza sahasındaki Halil’i gördü. Bu oyuncunun Utku ile karşı karşıyayken yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

71’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou’nun ortasında arka direkteki Boyd kafayı vurdu. Erzincanspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

84’üncü dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Caner Erkin’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir’in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 mağlup etti.

GENÇ ERDOĞAN GOLLE TANIŞTI

Siyah-beyazlı ekipte resmi maçlarda ilk kez forma şansı bulan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Mücadelenin 45+3’üncü dakikada Muhayer’in kullandığı kornerde topu kafayla ağlara gönderen genç stoper, siyah-beyazlı formayla ilk maçında golle tanıştı.