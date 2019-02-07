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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.02.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Ümit Öztürk ile Galatasaray hiç kaybetmedi! Bu sezon ilk kez Trabzonspor maçında...

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Ümit Öztürk ile Galatasaray hiç kaybetmedi! Bu sezon ilk kez Trabzonspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ümit Öztürk kariyerinde ilk kez bu iki takım arasındaki müsabakada görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.

GALATASARAY KAYBETMEDİ

Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 15 Aralık 2018'de deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını yönetti. Aslan bu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

BU SEZON İLK KEZ TRABZONSPOR MAÇINDA

Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, bugüne kadar Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.

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