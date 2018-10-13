Uluslar Ligi'nde müthiş kapışma! Hollanda'nın iddaa oranı şaşırtıcı...
UEFA Uluslar A Ligi 1. Ligi'nde müthiş kapışma! Kaybeden grupta avantajını büyük ölçüde yitirecek, işte detaylar...
- Roma'nın genç yeteneği Justin Kluivert aday kadroya çağrılmadı.
- Kenny Tete ve Daryl Janmaat da bir ay önceki kadroda olup şu an olmayan isimlerden dikkat çekenler...
- Steven Bergwijn (1997), Pablo Rosario (1997) ve Denzel Dumfries (1996) ilk kez milli takıma çağrı aldılar.
- Beşiktaşlı Ryan Babel, kadrodaki 'milli takım seviyesi' söz konusu olduğunda en tecrübeli isim olarak dikkat çekiyor.
- iddaa'nın 2,90 açtığı 'Hollanda kazanır' oranı 3,40'a kadar çıkmıştı ama 2,65'e kadar geriledi!
- Antonio Rudiger ve Marco Reus sakat, İlkay Gündoğan ise aday kadroda yer almıyor.
- Bayern'deki kötü performansına rağmen Manuel Neuer'in kalede devam etmesi, 7 Bundesliga maçında 4 gol atan Timo Werner'in de hücumun en ilerisinde olması bekleniyor.
- Orta sahayı 'Leon Goretzka, Toni Kroos' toparlayacak, kanatlarda ise 'Leroy Sane, Julian Draxler' olacak.
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