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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Ujkani ve Muric'e milli davet!

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Ujkani ve Muric'e milli davet!

Çaykur Rizespor'un kalecisi Samir Ujkani ve forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Karadağ ve Bulgaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de davet edildi.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 25 futbolcu çağırdı.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda 7 Haziran’da deplasmanda Karadağ, 10 Haziran’da yine dış sahada Bulgaristan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Arijanet Muric (Manchester City), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Kalmar FF), Mergim Vojvoda (Royal Excel Mouscron), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Benjamin Kololli, Mirlind Kryeziu (Zürih), Leart Paqarada (Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen)

Orta saha: Herolind Shala (Valerenga), İdriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna) Besar Halimi (Brondby), Ylldren Ibrahimaj (Viking), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Arber Zeneli (Reims), Milot Rashica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Basel), Elbasan Rashani (Odds)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Shkelqim Demhasaj (Luzern) 

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Ujkani ve Murice milli davet

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