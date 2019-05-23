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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Trabzonspor, üçüncülük için Rize deplasmanında!

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Trabzonspor, üçüncülük için Rize deplasmanında!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, son hafta üçüncülük için karşılaşmaya çıkacak.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş'ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Vahid Amiri dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. 

- Rizespor ile 36. randevu

İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. 

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi. 

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı. 

- Rize'deki maçlar 

Rize'de oynanan karşılaşmaların 7'sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. 

Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. 

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Trabzonspor, üçüncülük için Rize deplasmanında

 

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