Uğur Meleke'den sürpriz Osmanlıspor-Başakşehir yorumu!
Hem zirveyi, hem de düşme hattını yakından ilgilendiren Osmanlıspor-Başakşehir maçını, spor yazarımız Uğur Meleke değerlendirdi. Nesine.com kullanıcıları için tercihini paylaştı.
Sezonun en kritik maçlarından biri.
Başakşehir'de geçen hafta gerek Adebayor, gerek Visca, gerek Arda harika oynadılar ve çok formdalar.
Osmanlıspor da Gençlerbirliği karşısında hayati bir maç kazandı, Cikalleshi’nin boşalttığı alanlara Regattin ve Serdar’ın girişiyle rakiplerini çözdüler. Başakşehir’in bekleri Caiçara-Clichy (veya Alpaslan’ı) da zorlayabilirler.
İki takımın da gol atacağını, giden gelen bir maç olacağını düşünüyorum.
"Karşılıklı Gol Var" tercihini kuponlarınıza eklemek için buraya tıklayın!
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