UEFA, Milan'la ilgili soruşturma başlattı
UEFA, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Milan'la ilgili yeni soruşturma başlattı.
UEFA, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Milan'la ilgili yeni soruşturma başlattı.
Yapılan soruşturmanın 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayacağı öğrenildi.
Aralık ayında yapılan açıklamayla cezası 12 milyon euroya çevrilen kırmızı siyahlılar için yeni bir soruşturma başlatılmasına karar verdiği duyuruldu.
Soruşturmanın bir önceki cezayla ilgili olmadığı da ifade edildi.
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