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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Akhisarspor'da istenmeyen adam Bokila takımın yıldızı oldu

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Akhisarspor'da istenmeyen adam Bokila takımın yıldızı oldu

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle son sıradan kurtulan Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Jeremy Bokila, takımın yıldızı oldu.

Akhisar formasını 2016-17 sezonunda 5 maçta giyip gol atamayan Kongolu futbolcu, geçen sezon Romanya'da CFR Cluj ve Dinamo Bükreş takımlarına kiralık gönderildi. Bu sezon başında kulüp bulması istenip kadrodan elenen Bokila, hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalarak son anda lisansı çıkarıldı. Sezon başında teknik direktör Safet Susic'in yüzüne bakmadığı futbolcu ilk kez Cihat Arslan döneminde 3 Aralık'ta ligde Yeni Malatyaspor'la oynanan maçta sonradan oyuna dahil olarak attığı kritik golle takımına 1 puan getirdi.

Küllerinden doğan 30 yaşındaki golcü, özellikle son aylarda takımın değişilmez parçası olmayı başardı. Süper Lig'de 4 maçtır ilk 11'in değişilmezi haline gelen Bokila, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımına final kapısını aralamayı başardı. Ege temsilcisi, kupanın yarı final ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda Bokila'nın golüyle yendi. Bu sezon 3 Aralık'tan itibaren dahil olduğu takımda Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunan Bokila, toplam 16 maçta forma giyerek 7 gol, 2 asistle oynadı. Bokila, Süper Lig'de daha önce 2015-16 sezonunda kiralık olarak Eskişehirspor forması giymişti.

Ayrıca ligde Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı önemli deplasman maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisar'da Sissoko cezalı durumda.

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Akhisarsporda istenmeyen adam Bokila takımın yıldızı oldu

 

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