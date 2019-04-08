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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
08.04.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Göztepe'de deprem! Arbede yaşandı...

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Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi...

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı.

Maç bitiminde ise Bornova Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu.

Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör Tamer Tuna, idari menajer İlhan Şahin ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek göz yaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti.

TARAFTAR VE ALPASLAN'DAN AÇIKLAMA

Akhisarspor'a yenilerek umut tüketen Göztepe'de stat çıkışında oyuncular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'le kavga eden taraftarlar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Yaşananları unutacağız, Göztepe'ye destek vereceğiz" diyen futbolseverler, "Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Onlara destek vermeye hep devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Alpaslan Öztürk ise kesinlikle taraftara saldırmadığını söyledi. "Olaylarla benim alakam yok" diyen deneyimli oyuncu, "Arkadaşlar bana yazıyorsunuz ama konuyla benim hiç alakam yok. Kavga olduğunu gördüm, otobüsten indim. Taraftar olduklarını görünce tekrar otobüse bindim. Benim bu konuyla yakından uzaktan alakam yoktur. Olsa, zaten orada o kadar polis vardı. Beni alırlardı. Lütfen bilip bilmeden yanlış şeylere itibar etmeyin" dedi.

Göztepede deprem Arbede yaşandı...

ATEŞLE OYNUYOR

Spor Toto Süper Lig'de evinde sonuncu Akhisarspor'a 88'inci dakikada Barbosa'nın attığı golle 1-0 yenilen Göztepe ateşe düştü.

Alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Bursaspor'un mağlup olduğu, Ankaragücü'nün de berabere kaldığı haftayı çok kötü değerlendiren Göz-Göz büyük fırsatı teperek düşme potasından çıkamadı. Son 10 maçta sadece 1 galibiyetle yetinen İzmir ekibi büyük şoka uğradı. Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran futbolseverler ise ilk defa başkan Mehmet Sepil'i bir ağızdan protesto etti. Görevde bulunduğu 5 senede takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkaran ve taraftarın adeta sevgilisi olan Mehmet Sepil aleyhine, "Sepil bu takım senin eserin" tezahüratları yapıldı. Maç bitiminde de oyunculara tepki vardı. Çok büyük üzüntü yaşayan futbolcular ve teknik ekibin ağzını bıçak açmadı.

Basın toplantısında konuşan teknik direktör Tamer Tuna ise, "En kötü seneryo başımıza geldi" diye konuştu. Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle yaklaşık 3 haftalık arayı çok iyi değerlendirmelerine rağmen sonuca gidemediklerini anlatan Tuna, "Ben kalan 8 hafta için lider olabiliriz demiştim. Fakat Akhisarspor mağlubiyeti tüm planlarımızı bozdu. Artık 7 maç var. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz, yılmayacağız ve inanacağız. Akhisarspor'u yenseydik, ben ligde kaldığımızı ilan edebilirdim. Göztepe camiası ve yapısıyla Süper Lig'de kalmayı hak ediyor" yorumunu yaptı.

Göz-Göz, kalan 7 maçta Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kader maçlarına çıkacak.

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