UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Akhisarspor'un ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 31 Ağustos Cuma günü çekilecek. İşte üç temsilcimizin gruplarda eşleşmesi muhtemel olan rakipler...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının tamamlanmasıyla gruplarda mücadele verecek takımlar da belli oldu. Puanına göre 4 torbaya ayrılacak olan takımlar 12 gruba ayrılacaklar.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor temsil edecek. Aynı torbalardaki takımlar ve aynı ülkenin federasyonunda yarışan takımlar aynı grupta yer alamayacak. İşte torbalar...
1. Torba -
Sevilla - 113.000
Arsenal (ENG) 93.000
Chelsea (ENG) 82.000
Zenit (RUS) 78.000*
Bayer Leverkusen (GER) 66.000
Dynamo Kyiv (UKR) 62.000**
Beşiktaş - 57.000
Salzburg 55.500**
Olympiakos - 54.000
Villarreal (ESP) 52.000
Anderlecht (BEL) 48.000
Lazio (ITA) 41.000
2. Torba
Sporting CP (POR) 40.000
Ludogorets (BUL) 37.000*
København (DEN) 34.000*
Marseille (FRA) 32.000
Celtic - 31.000
PAOK 29.500**
AC Milan (ITA) 28.000
Genk - 27000
Fenerbahçe (TUR) 23.500***
Krasnodar (RUS) 23.500
Astana (KAZ) 21.750*
Rapid Wien -21.500
3. Torba
Real Betis (ESP) 21.399
Qarabağ (AZE) 20.500*
BATE Borisov 20.500**
Dinamo Zagreb 17.500**
RB Leipzig (GER) 17.000*
Eintracht Frankfurt (GER) 14.285
Malmö (SWE) 14.000*
Spartak Moskva (RUS) 13.500***
Standard Liège (BEL) 12.500***
Zürich (SUI) 12.000
Bordeaux - 11.283
Rennes (FRA) 11.283
4. Torba
Apollon (CYP) 10.000*
Rosenborg - 9000
Vorskla Poltava (UKR) 8.226
Slavia Praha (CZE) 7.500***
Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160
Jablonec (CZE) 6.035
AEK Larnaca (CYP) 4.310*
Vidi 4.250**
Rangers (SCO) 3.725*
Dudelange (LUX) 3.500*
Spartak Trnava - 3.500
Sarpsborg (NOR) 3.485*
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