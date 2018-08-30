UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Akhisarspor'un ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Akhisarspor'un ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
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Futbol
30.08.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Akhisarspor'un ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Akhisarspor'un ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 31 Ağustos Cuma günü çekilecek. İşte üç temsilcimizin gruplarda eşleşmesi muhtemel olan rakipler...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının tamamlanmasıyla gruplarda mücadele verecek takımlar da belli oldu. Puanına göre 4 torbaya ayrılacak olan takımlar 12 gruba ayrılacaklar.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor temsil edecek. Aynı torbalardaki takımlar ve aynı ülkenin federasyonunda yarışan takımlar aynı grupta yer alamayacak. İşte torbalar...

1. Torba -

Sevilla - 113.000
Arsenal (ENG) 93.000
Chelsea (ENG) 82.000
Zenit (RUS) 78.000*
Bayer Leverkusen (GER) 66.000
Dynamo Kyiv (UKR) 62.000**
Beşiktaş - 57.000
Salzburg 55.500**
Olympiakos - 54.000
Villarreal (ESP) 52.000
Anderlecht (BEL) 48.000
Lazio (ITA) 41.000

2. Torba

Sporting CP (POR) 40.000
Ludogorets (BUL) 37.000*
København (DEN) 34.000*
Marseille (FRA) 32.000
Celtic - 31.000
PAOK 29.500**
AC Milan (ITA) 28.000
Genk - 27000
Fenerbahçe (TUR) 23.500***
Krasnodar (RUS) 23.500
Astana (KAZ) 21.750*
Rapid Wien -21.500

3. Torba

Real Betis (ESP) 21.399
Qarabağ (AZE) 20.500*
BATE Borisov 20.500**
Dinamo Zagreb 17.500**
RB Leipzig (GER) 17.000*
Eintracht Frankfurt (GER) 14.285
Malmö (SWE) 14.000*
Spartak Moskva (RUS) 13.500***
Standard Liège (BEL) 12.500***
Zürich (SUI) 12.000

Bordeaux - 11.283
Rennes (FRA) 11.283

4. Torba

Apollon (CYP) 10.000*

Rosenborg - 9000
Vorskla Poltava (UKR) 8.226
Slavia Praha (CZE) 7.500***
Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160

Jablonec (CZE) 6.035
AEK Larnaca (CYP) 4.310*
Vidi 4.250**
Rangers (SCO) 3.725*
Dudelange (LUX) 3.500*
Spartak Trnava - 3.500
Sarpsborg (NOR) 3.485*

Beşiktaş 3-0 Partizan (MAÇ ÖZET)Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off elemelerini geçerek adını gruplara yazdırdı. Siyah-beyazlılar 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında 3-0 mağlup etti. Maçta goller 37 ve 69. dakikalarda Pepe ile 45. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
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