"Üç büyükler" Süper Lig'i domine etti...

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu için geriye sayım sürerken, 59 yıllık geçmişi bulunan lige "Üç büyükler" damga vurdu. 1959 yılında başlayan ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Aydın Özbek
Teknik direktör: Igor Tudor (Hırvatistan)
Stadı: Türk Telekom (52 bin 600)
Sezon: 60. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (20 kez)
En kötü derecesi: 11.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Aziz Yıldırım
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Stadı: Ülker (50 bin 509)
Sezon: 60. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Fikret Orman
Teknik direktör: Şenol Güneş
Stadı: Vodafone Park (41 bin 903)
Sezon: 60. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.
Bursaspor
Kuruluş yılı: 1963
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ali Ay
Teknik direktör: Paul Le Guen (Fransa)
Stadı: Bursa Büyükşehir Belediye (43 bin 331)
Sezon: 49. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Şekerspor, Trabzonspor, Galatasaray-2 kez, Çaykur Rizespor)
En gollü maçı: 3-5 (Sakaryaspor ve Kasımpaşa), 8-0 (MKE Ankaragücü), 7-1 (Kardemir Karabükspor)
Gençlerbirliği
Kuruluş yılı: 1923
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Murat Cavcav
Teknik direktör: Ümit Özat
Stadı: Ankara 19 Mayıs (19 bin 209)
Sezon: 46. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)
En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)
Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Muharrem Usta
Teknik direktör: Kazım Ersun Yanal
Stadı: Medical Park (41 bin 461)
Sezon: 44. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mehmet Sepil
Teknik direktör: Tamer Tuna
Stadı: Bornova (6 bin 41)
Sezon: 26. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Stadı: Antalya (32 bin 539)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Erol Bedir
Teknik direktör: Marius Sumudica (Romanya)
Stadı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)
Atiker Konyaspor
Kuruluş yılı: 1981
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Şan
Teknik direktör: Mustafa Reşit Akçay
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 17. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)
Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Turgay Ciner
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (14 bin 234)
Sezon: 14. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)
Demir Grup Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Samet Aybaba
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 12. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor ve Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor)
En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa)
Kardemir Karabükspor
Kuruluş yılı: 1969
Renkleri: Kırmızı-mavi
Kulüp başkanı: Hikmet Ferudun Tankut
Teknik direktör: Erkan Sözeri
Stadı: Dr. Necmettin Şeyhoğlu (12 bin 400)
Sezon: 10. sezonu
En iyi derecesi: 7.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (MKE Ankaragücü), 4-0 (Bursaspor ve Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Bursaspor), 6-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Gaziantepspor), 3-5 (Mersin İdmanyurdu), 1-7 (Bursaspor)
Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Abdullah Mucib Avcı
Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 300)
Sezon: 10. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor ve Kayserispor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)
Osmanlıspor (Eski adı Ankaraspor)
Kuruluş yılı: 2014
Renkleri: Mor-sarı
Kulüp başkanı: Sadık Dik
Teknik direktör: Bülent Uygun
Stadı: Osmanlı (19 bin 626)
Sezon: 9. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Adanaspor), 4-0 (Hacettepe, Kocaelispor, Mersin İdmanyurdu, Bursaspor ve Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Galatasaray, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş)
En gollü maçı: 5-2 (MKE Ankaragücü)
Akhisar Belediyespor
Kuruluş yılı: 1970
Renkleri: Yeşil-siyah-sarı
Kulüp başkanı: Hüseyin Eryüksel
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Manisa 19 Mayıs (16 bin 597) (Yeni stat yapımı sürüyor - 12 bin)
Sezon: 6. sezonu
En iyi derecesi: 7.
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Gaziantepspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 3-4 (Antalyaspor), 1-6 (Galatasaray)
Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Safet Susic (Bosna Hersek)
Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 842)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 12. sırada tamamladı
En kötü derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 12. sırada tamamladı
En farklı skorlu galibiyeti: 4-1 (Adanaspor), 3-0 (Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Medipol Başakşehir)
En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor)
Evkur Yeni Malatyaspor
Kuruluş yılı: 1986
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Gevrek
Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam
Stadı: Yeni Malatya (27 bin 44)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek