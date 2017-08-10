"Üç büyükler" Süper Lig'i domine etti...

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu için geriye sayım sürerken, 59 yıllık geçmişi bulunan lige "Üç büyükler" damga vurdu. 1959 yılında başlayan ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Aydın Özbek

Teknik direktör: Igor Tudor (Hırvatistan)

Stadı: Türk Telekom (52 bin 600)

Sezon: 60. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (20 kez)

En kötü derecesi: 11.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Aziz Yıldırım

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Stadı: Ülker (50 bin 509)

Sezon: 60. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Fikret Orman

Teknik direktör: Şenol Güneş

Stadı: Vodafone Park (41 bin 903)

Sezon: 60. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

Bursaspor

Kuruluş yılı: 1963

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ali Ay

Teknik direktör: Paul Le Guen (Fransa)

Stadı: Bursa Büyükşehir Belediye (43 bin 331)

Sezon: 49. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Şekerspor, Trabzonspor, Galatasaray-2 kez, Çaykur Rizespor)

En gollü maçı: 3-5 (Sakaryaspor ve Kasımpaşa), 8-0 (MKE Ankaragücü), 7-1 (Kardemir Karabükspor)

Gençlerbirliği

Kuruluş yılı: 1923

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Murat Cavcav

Teknik direktör: Ümit Özat

Stadı: Ankara 19 Mayıs (19 bin 209)

Sezon: 46. sezonu

En iyi derecesi: 3. (2 kez)

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)

En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Muharrem Usta

Teknik direktör: Kazım Ersun Yanal

Stadı: Medical Park (41 bin 461)

Sezon: 44. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mehmet Sepil

Teknik direktör: Tamer Tuna

Stadı: Bornova (6 bin 41)

Sezon: 26. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Stadı: Antalya (32 bin 539)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Erol Bedir

Teknik direktör: Marius Sumudica (Romanya)

Stadı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)

Atiker Konyaspor

Kuruluş yılı: 1981

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Şan

Teknik direktör: Mustafa Reşit Akçay

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 17. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Turgay Ciner

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (14 bin 234)

Sezon: 14. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)

Demir Grup Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Samet Aybaba

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 12. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor ve Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor)

En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa)

Kardemir Karabükspor

Kuruluş yılı: 1969

Renkleri: Kırmızı-mavi

Kulüp başkanı: Hikmet Ferudun Tankut

Teknik direktör: Erkan Sözeri

Stadı: Dr. Necmettin Şeyhoğlu (12 bin 400)

Sezon: 10. sezonu

En iyi derecesi: 7.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (MKE Ankaragücü), 4-0 (Bursaspor ve Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Bursaspor), 6-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Gaziantepspor), 3-5 (Mersin İdmanyurdu), 1-7 (Bursaspor)

Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Abdullah Mucib Avcı

Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 300)

Sezon: 10. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor ve Kayserispor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)

Osmanlıspor (Eski adı Ankaraspor)

Kuruluş yılı: 2014

Renkleri: Mor-sarı

Kulüp başkanı: Sadık Dik

Teknik direktör: Bülent Uygun

Stadı: Osmanlı (19 bin 626)

Sezon: 9. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Adanaspor), 4-0 (Hacettepe, Kocaelispor, Mersin İdmanyurdu, Bursaspor ve Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Galatasaray, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş)

En gollü maçı: 5-2 (MKE Ankaragücü)

Akhisar Belediyespor

Kuruluş yılı: 1970

Renkleri: Yeşil-siyah-sarı

Kulüp başkanı: Hüseyin Eryüksel

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Manisa 19 Mayıs (16 bin 597) (Yeni stat yapımı sürüyor - 12 bin)

Sezon: 6. sezonu

En iyi derecesi: 7.

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Gaziantepspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 3-4 (Antalyaspor), 1-6 (Galatasaray)

Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Safet Susic (Bosna Hersek)

Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 842)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 12. sırada tamamladı

En kötü derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 12. sırada tamamladı

En farklı skorlu galibiyeti: 4-1 (Adanaspor), 3-0 (Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Medipol Başakşehir)

En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor)

Evkur Yeni Malatyaspor

Kuruluş yılı: 1986

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Adil Gevrek

Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam

Stadı: Yeni Malatya (27 bin 44)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek



