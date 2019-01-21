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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

U21 Ligi’nde kazanan Bursaspor!

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U21 Ligi’nde kazanan Bursaspor!

U21 Ligi’nde Bursaspor, ilk yarısını geride kapattığı maçta müthiş bir dönüşe imza atarak Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

U21 Ligi’nin 18’inci haftasında Burssapor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadeleye etkili başlayan sarı lacivertliler 20’nci dakikada öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Mahsun Çapkan içeriye doğru ortasını yaparken, kale ağzında boş durumdaki Muhammed Gümüşkaya dokunuşuyla topu filelere gönderdi. Bursaspor ise eşitlik golünü 28’inci dakikada buldu. Çağatay Yılmaz’ın soldan getirerek içeriye doğru ortaladığı topu önünde bulan Ali Akman düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı fileler ile buluşturdu. 41’inci dakikada ise Jani Atanasov, altıpas çizgisi içerisinde topla riskli hareketler yapınca, topu kapan Yusuf Mert Tunç bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı sarı lacivertliler 2-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDAKİ GOLLER GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya istekli başlayan Bursaspor, 49’uncu dakikada yeniden maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan Çağatay Yılmaz ortasını yaparken, Çağrı Yağız Yasak’ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan Toprak Yürük’e çarparak ağlara yöneldi. 60’ıncı dakikada ise yeşil beyazlıların hücum presi sonuç verirken, Toprak’ın top kaybında hızla atağa çıkan Bursaspor’da Ali Akman’ın pasıyla topla buluşan Çağatay Yılmaz, fırsatı değerlendirdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Skoru 3-2’ye getiren Bursaspor, daha sonraki dakikalar oyunu elinde tutarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle puanını 39’a çıkaran Bursaspor, 3’üncü sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

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En Çok Oynanan Bahis
  • 155Bursaspor - Fenerbahçe
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    MS2
    2,10
    36543kez oynandı
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