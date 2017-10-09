U17 Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike

Hindistan'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'yi ikinci maçında ciddi bir problem bekliyor: Hava durumu!

RAKİP MALİ AMA PROBLEM BAŞKA...

İlk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 beraber kalan Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 14.30'da Mali ile karşılaşacak. Maç Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde oynanacak. Yani ülkenin hava kirliliği ile meşhur, nem oranı en yüksek şehrinde...





ŞEHİRDE DOLAŞAN MAVİ KÖPEKLER...

Navi Mumbai, Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı bir kent. 2 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip olan şehirde özellikle kimyasal atıkların neden olduğu kirlilik büyük bir problem oluşturuyor. Bu problemler öyle bir boyuta geldi ki geçtiğimiz Ağustos ayında şehirde 'mavi renkli' köpekler dolaşıyordu!

HAVA KİRLİLİĞİ ÜST BOYUTLARDA

Şehirde bulunan fabrikaların işlenmemiş endüstriyel atıkları Kasadi nehrine boşaltması ve köpeklerin de bu nehir suyuna maruz kalması sonucu maviye boyandıkları belirtilmişti. Ancak şehir halkının ve balıkçıların da bu durumdan çok rahatsız olduğu biliniyor.

YAĞMUR VE NEME DİKKAT!

Çevre kirliliğinin yanı sıra Navi Mumbai'de hava durumu da genç millilerimizi zor durumda bırakacak gibi... Uluslararası kuruluşların öngörüsüne bakılırsa yarın şehirde hava sıcaklığı 30 derece olacak ve sağnak şeklinde yağmur yağacak! Asıl tehlike ise nem oranının %80'e çıkacak olması.

Bu tür havalara alışık olmayan 17 yaşındaki genç futbolcuların hem rakipleri hem de doğa ile mücadelesi çetin geçeceğe benziyor... (Sabah)