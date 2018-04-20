Türkiye U14 Şampiyonası'nda skandal! Kaçak oyuncu...
Türkiye U14 Şampiyonası 2. Kademe Zonguldak Grup Merkezi’nde şampiyon olan İnegölspor’un, başka bir kulübün oyuncusunu oynattığı ortaya çıktı.
12 Nisan’da İnegölspor’un Seyrantepe Ofspor’u 1-0 yendiği maç sonrası İstanbul ekibi, rakibinin İnegöl Genç Yıldızlar Spor Kulübü futbolcuları Eren Şahin ve Ömer Faruk Aslan’ı oynattığı yönünde itirazda bulundu.İnegölspor'un finalde 3-1 mağlup ettiği Arabayatağıspor da kendi müsabakası için benzer itirazı yaptı.
İtirazları değerlendiren Amatör Futbol Disiplin Kurulu,İnegölspor’un gerçekten de iki futbolcuyu oynattığını belirledi. Söz konusu iki futbolcu dörder maç ceza alırken, Seyrantepe Ofspor ve Arabayatağıspor hükmen 3-0 galip ilan edildi.
İnegölspor Antrenörü Sait Taşkeken ve İnegölspor Teknik Sorumlusu Köksal Demiral da birer ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
Grupla ilgili son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. TFF'nin Ofspor ve Arabayatağıspor arasında yeni bir final oynatması bekleniyor.
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