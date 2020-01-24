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Haber Giriş: 24.01.2020 - 23:01,Son Güncelleme:/

Türkiye Jokey Kulübü, deprem için vatandaşlara hipodromu açtı!

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Türkiye Jokey Kulübü, deprem için vatandaşlara hipodromu açtı!

Türkiye Jokey Kulübü, deprem etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromun açık olacağını açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig kulüpleri de meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde ve bölgelerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hiçbir can kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ise "Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Türkiye Jokey Kulübü, deprem için vatandaşlara hipodromu açtı

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