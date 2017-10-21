Türk Telekom Stadı'nda 900 milyonluk derbi

Süper Lig'de yarın derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrolarının toplam piyasa değeri yaklaşık 900 milyon lira - Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde Galatasaray'ın tahmini piyasa değeri 461, Fenerbahçe'nin de 432,8 milyon lira olarak gösteriliyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı 493,8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki Galatasaray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi. Sıralamada üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri ise 432,8 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 47,6 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 38,9 milyonluk değeriyle ikinci sırada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in tahmini piyasa değerleri ise 34,6'şar milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'in değeri ise 17,3 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncular ise 19,5'er milyon lirayla Eren Derdiyok ve Serdar Aziz oldu.

Janssen'in değeri 51,9 milyon lira

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Hollandalı Vincent Janssen ön plana çıkıyor. Tottenham'dan kiralanan Hollandalı futbolcu, 51,9 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula'nın değeri 38,9 milyon olarak tahmin edilirken, vatandaşı Josef de Souza'nın değeri ise 34,6 milyon lira olarak belirtildi. Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Topal 26 milyonla piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncu oldu.