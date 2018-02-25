Tribünler Mehmet Topal'ı sakatladı! Derbide gergin anlar
Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası sevinen futbolculara yabancı maddeler yağarken Mehmet Topal ve İsmail atılan cisimlerle sakatlık geçirdiler.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında kozlarını paylaşıyor. Konuk ekip 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fernandao'nun gol sevincinin ardından Siyah-Beyazlı tribünlerden yabancı madde atıldı.
Mehmet Topal'a yarılan başına bandaj takılırken İsmail de bir süre sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık görevlileri de atılan yabancı maddelerden nasiplerini aldılar.
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