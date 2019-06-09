Transfer teklifini resmen açıkladı! Galatasaray...
Kariyerinde daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde forma giyen ve bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Şubat ayında ayında Macar ekibi Ujpest'e imza atan Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
29 yaşındaki tecrübeli santrfor, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ın kendisine transfer teklifinde bulunduğunu söylerken şunları dile getirdi:
"Galatasaray, devre arasında beni istedi. Ancak son dakikada tercihlerini Kostas Mitroglou'ndan yana kullandılar. Zira Olimpik Marsilya, Mitroglou'nun maaşının önemli bir kısmını üstlenmeyi kabul etti."
"Transferim gerçekleşmeyince ben de boşta kaldım ve maç ritmimi kazanabilmek adına Ujpest ile sözleşme imzaladım. Lens, benim hayallerimdeki kulüp. Oraya ikinci ligde olsalar bile giderim."
"Kulübün tarihini ve taraftarlarını çok iyi biliyorum. Rigobert Song vaşta olmak üzere pek çok Afrikalı orada forma giydi. Bu yüzden Lens, benim için çok özel ve Afrika'da da yakından takip ediliyor. Açıkçası bu durum, içimde bir ukde olarak kaldı."
Lacina Traore bir dönem Fransa Ligue 1'de Monaco forması da giymişti...
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