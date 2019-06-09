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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trezeguet el yaktı: 15 milyon Euro

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Trezeguet el yaktı: 15 milyon Euro

Sarı kırmızılılar daha önce de isteyip alamadıkları 24 yaşındaki kanat oyuncusu için peşin 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Kasımpaşa yönetimi 15 milyon Euro istedi. İndirim yapılmazsa transferden vazgeçilecek.

Galatasaray, bir yıldır transfer etmek istediği Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için bir kez daha Kasımpaşa’nın kapısını çaldı.

Sarı kırmızılılar, sezonu 9 gol, 10 asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro peşin para teklif etti. Ancak Kasımpaşa’dan gelen yanıt şok etkisi yarattı.

Lacivert beyazlılar Trezeguet için 15 milyon Euro talep etti. G.Saray cephesi, yüzde 18 KDV’si ile birlikte 17.4 milyon Euro’ya (115 milyon TL) ulaşan bu rakamı yüksek buldu.

Devre arası Diagne’yi 13 milyon Euro’ya sarı kırmızılılara satan Kasımpaşa, Trezeguet’nin fiyatında indirim yapmazsa transferden vazgeçilecek.

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