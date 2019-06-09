Trezeguet el yaktı: 15 milyon Euro
Sarı kırmızılılar daha önce de isteyip alamadıkları 24 yaşındaki kanat oyuncusu için peşin 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Kasımpaşa yönetimi 15 milyon Euro istedi. İndirim yapılmazsa transferden vazgeçilecek.
Galatasaray, bir yıldır transfer etmek istediği Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için bir kez daha Kasımpaşa’nın kapısını çaldı.
Sarı kırmızılılar, sezonu 9 gol, 10 asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro peşin para teklif etti. Ancak Kasımpaşa’dan gelen yanıt şok etkisi yarattı.
Lacivert beyazlılar Trezeguet için 15 milyon Euro talep etti. G.Saray cephesi, yüzde 18 KDV’si ile birlikte 17.4 milyon Euro’ya (115 milyon TL) ulaşan bu rakamı yüksek buldu.
Devre arası Diagne’yi 13 milyon Euro’ya sarı kırmızılılara satan Kasımpaşa, Trezeguet’nin fiyatında indirim yapmazsa transferden vazgeçilecek.
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