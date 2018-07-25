Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, oyuncu transferi için son tarih
Transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulayan sporseverler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Oldukça zorlu geçen sezonun bitmesi ve liglerin tatil olmasının ardından gözler yeni sezona ve yeni sezon öncesi transfer döneminin ne zaman başlayacağına çevrilmişti. Takımların kadrolarını güçlendireceği ve eksik bölgelerine takviye yapacağı transfer sezonu 9 Haziran 2018 tarihinde başlamıştı. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Transfer çalışmaları ve kamp hazırlıkları ile yeni sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen takımlar da tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. İşte, 2018-2019 yaz transfer sezonunun biteceği tarih...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye'de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2'nci Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
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