Transfer, 'Salih Uçan + para' karşılığında bitiyor
Transferde atağa geçen Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Sloven oyuncu Miha Zajc'ın transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe, Empoli forması giyen Sloven oyuncu Miha Zajc ile de anlaşma noktasına geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Empoli'ye 6.5 milyon euro + Salih Uçan'ın bonservisini teklif eden Fenerbahçe, görüşmelerde son noktaya geldi.
Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.
Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 kez ağları havalandırmayı başardı.
Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. (Fanatik)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle