Transfer haberleri: Islam Slimani'nin yeni adresi
Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan İslam Slimani, sürpriz bir transfer yapabilir.
Cezayir basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'nın transfer listesinde. Leicester City'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki oyuncunun transferinin yakın zamanda resmen açıklanabileceği belirtiliyor.
Son dönemde Brahimi, Hanni ve Guedioura gibi Cezayirli oyuncular Katar'ın yolunu tutmuştu.
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