Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır."
Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle