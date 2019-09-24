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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
24.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un penaltı hastalığı

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Trabzonspor'un, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olmasıyla 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Öte yandan bordo-mavililerin penaltı kabusu bu maçta da devam etti.

Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda D.G. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Süper Lig'de deplasmanda 225 gün sonra yenildi

Trabzonspor 225 gün sonra deplasmanda yenildi. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmemişti. Karadeniz ekibi, D.G. Sivasspor'a 2-1 yenilince deplasmanda süre gelen yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavililer ligde 10 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı.

Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
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Penaltı hastalığı sürüyor

Süper Lig'de Trabzonspor'un penaltıları değerlendirememe hastalığı sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 4 penaltıdan sadece 1'ini gole çevirebildi. Sosa ve Nwakaeme kullandıkları 1'er penaltı atışından yararlanamazken, Sorloth ise 2 atıştan birini gole çevirdi. Bordo-mavili takımın golcüsü, D.G. Sivasspor maçında kullandığı atıştan ise yararlanamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon penaltılarda 10'da 6 başarılı olmuştu.

Son 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi

Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililerin söz konusu maçlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:

2018-2019
Göztepe - Trabzonspor: 1-3
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1
BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1
Bursaspor - Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Kayserispor: 4-2
Konyaspor - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3

2019-2020
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2
DG Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Trabzonsporun penaltı hastalığı

Trabzonsporun penaltı hastalığı

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