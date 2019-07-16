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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.07.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un ilk etap kampı sona eriyor

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Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da Trabzon’daki kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, yarın yapacağı tek antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını noktalayacak.

Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında iki etaplı kamp programı planlayan Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı tek antrenmanla yurt içi kampını tamamlayacak. Ardından iki gün izin yapacak olan bordo-mavililer, 20 Temmuz’da ise Avusturya’nın Linz şehrinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak ve 30 Temmuz’a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları ise hazırlık maçı ağırlıklı geçecek. 10 günlük yurt dışı kampında İtalya ekiplerinden Verona ve Parma ile Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan bordo-mavililerin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.

KADRODAKİ FUTBOLCU SAYISI DÜŞÜRÜLECEK
Bu arada Trabzon’daki ilk etap kamp çalışmalarını altyapıdan genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Trabzonspor’un, Avusturya kampı öncesi bu sayıyı 30 civarına çekeceği kaydedildi. Teknik heyetin, Trabzon’da kalacak olan futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu oyuncuları da hazır tutmayı hedeflediği ifade edildi.

Trabzonsporun ilk etap kampı sona eriyor

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